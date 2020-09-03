Farah Zeynep Abdullah Reynmen'le aşk iddialarına son noktayı koydu
BEBEK'te objektiflere takılan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu.
Geçtiğimiz aylarda aşk hayatıyla sıklıkla magazin gündemine düşen Farah Zeynep Abdullah, sonunda bu iddialara açıklık getirdi. Doğu Demirkol'dan ayrılarak Reynmen ile aşk yaşadığı ise hızla yayıldı.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Farah Zeynep Abdullah, dün akşam Bebek'te görüntülendi. Bir otelde arkadaşları ile buluşan Abdullah, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya fenomeni Reynmen lakabı ile tanınan Yusuf Aktaş ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu.
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Farah Zeynep Abdullah, "Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok" diyerek son noktayı koydu.
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