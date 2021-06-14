Farah Zeynep Abdullah köpek kavgası yüzünden hastanelik oldu
TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'na veda eden oyuncu Farah Zeynep Abdullah, köpeklerinin kavgasını ayırırken talihsizlik yaşadı. Hastanelik olan güzel oyuncu, fotoğraf paylaşıp başına gelenleri anlattı.
TRT ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde canlandırdığı 'İnci' karakterine veda eden Farah Zeynep Abdullah, hayranlarını büyük üzüntüye uğrattı.
Yeni projelerde boy göstereceği iddia edilen 31 yaşındaki Abdullah'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise korkuttu.
Parmakları sargılı bir şekilde kameraya poz veren Farah Zeynep Abdullah, köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının çıktığını Instagram hesabından yayınladığı görsel ile açıkladı.
Hastanede müzisyen arkadaşı DJ Artz'ın eşlik ettiği oyuncu, paylaşımına; "Fotoğraf koyamadım Eylül'le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçe kırık, baş parmak tırnağı çıktı. Diktiler falan, olay olaylar" notunu düştü.