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Farah Zeynep Abdullah köpek kavgası yüzünden hastanelik oldu

Farah Zeynep Abdullah köpek kavgası yüzünden hastanelik oldu

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'na veda eden oyuncu Farah Zeynep Abdullah, köpeklerinin kavgasını ayırırken talihsizlik yaşadı. Hastanelik olan güzel oyuncu, fotoğraf paylaşıp başına gelenleri anlattı.

Farah Zeynep Abdullah köpek kavgası yüzünden hastanelik oldu

TRT ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde canlandırdığı 'İnci' karakterine veda eden Farah Zeynep Abdullah, hayranlarını büyük üzüntüye uğrattı.

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Farah Zeynep Abdullah köpek kavgası yüzünden hastanelik oldu

Yeni projelerde boy göstereceği iddia edilen 31 yaşındaki Abdullah'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise korkuttu.

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Farah Zeynep Abdullah köpek kavgası yüzünden hastanelik oldu

Parmakları sargılı bir şekilde kameraya poz veren Farah Zeynep Abdullah, köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının çıktığını Instagram hesabından yayınladığı görsel ile açıkladı.

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Farah Zeynep Abdullah köpek kavgası yüzünden hastanelik oldu

Hastanede müzisyen arkadaşı DJ Artz'ın eşlik ettiği oyuncu, paylaşımına; "Fotoğraf koyamadım Eylül'le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçe kırık, baş parmak tırnağı çıktı. Diktiler falan, olay olaylar" notunu düştü.

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