Farah Zeynep Abdullah Doğu Demirkol aşkı kanıtlandı ikili fena yakalandı
Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol aşkı resmen kanıtlandı. İkili Mecidiyeköy'de beraber objektiflere takıldı.
Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve komedyen Doğu Demirkol hakkında çıkan aşk iddiaları kanıtlandı. İkilinin yaklaşık iki aydır beraber oldukları iddia edilmişti ki objektiflere beraber yakalandılar.
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İddialara göre, ikili konuk olarak katıldıkları bir film festivalinde karşılaştı. İkilinin arkadaşlıkları bu festivalde aşka dönüştü.
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Snob Magazin'de yer alan habere göre, yaklaşık iki aydır birlikte olan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ilk kez Mecidiyeköy'deki Profilo AVM'nin önünde objektiflere takıldılar.
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Farah Zeynep Abdullah, meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sürpriz bir kararla noktalamıştı.
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