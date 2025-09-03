Farah Zeydan'ın yeni halini görenlerin ağzı açık kaldı! 122 kiloydu, bir deri bir kemik kaldı

X Faktör Star Işığı yarışması ile müzik dünyasında büyük ilgi çeken Ferah Zeydan, özellikle o dönem Sinan Akçıl ile yaptığı "Biri Bana Gelsin" ve "Şarttır" düetleriyle listelerin en başında yer almayı başarmıştı. Yarışmaya katıldığı dönemde 122 kilo olan Zeydan, zaman içinde görenlerin inanamadığı büyük bir değişim yaşadı. Genç yeteneğin son halleri herkesi hayrete düşürdü. İşte o fotoğraflar...