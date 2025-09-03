Farah Zeydan'ın yeni halini görenlerin ağzı açık kaldı! 122 kiloydu, bir deri bir kemik kaldı
X- Factor Star Işığı yarışmasıyla milyonlara adını duyuran ve sesiyle büyük hayranlık toplayan Ferah Zeydan o dönem jürinin en çok dikkatini çeken isimler arasında yer alıyordu. O dönemde 122 kilo olan Zeydan, yarışmanın ardından eridi bitti. Görenler, gözlerine inanamıyor. İşte Farah Zeydan'ın son hali...
X Faktör Star Işığı yarışması ile müzik dünyasında büyük ilgi çeken Ferah Zeydan, özellikle o dönem Sinan Akçıl ile yaptığı "Biri Bana Gelsin" ve "Şarttır" düetleriyle listelerin en başında yer almayı başarmıştı. Yarışmaya katıldığı dönemde 122 kilo olan Zeydan, zaman içinde görenlerin inanamadığı büyük bir değişim yaşadı. Genç yeteneğin son halleri herkesi hayrete düşürdü. İşte o fotoğraflar...
Tüm gözleri üzerinde toplayan genç yetenek, yarışmanın ardından da sık sık gündeme gelmişti. Fazla kilolarıyla da dikkat çeken Farah, yarışmadan sonra geçiştiği büyük değişimle gündeme bomba gibi düştü.
Zeydan, mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra hayatını geniş kapsamlı bir şekilde değiştirdi. Ameliyat sonrası hızlı bir şekilde kilolarından kurtulan Ferah Zeydan, adeta bambaşka birine dönüştü, görenler tanıyamadı.
Ferah Zeydan’ın geçirdiği bu büyük değişim, sosyal medyada ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Zeydan yazın spor yaptığı anları paylaşarak "E artık kilolar gittiğine göre merak ettiğim en ilginç sporları yapabilirim" demişti.