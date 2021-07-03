Fantezisini ilk kez açıkladı! Cinsel yönelim itirafıyla Didem Soydan şaşırttı: Ailem evlenmeden...
ATV'de yayınlanan Maraşlı dizisinin yıldızı Burak Deniz'le aşk yaşayan 37 yaşındaki Didem Soydan, Armağan Çağlayan'ın programında çarpıcı itiraflarda bulundu.
Sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatı ile gündemden düşmek bilmeyen ünlü model Didem Soydan, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu. Didem Soydan açıklamalarıyla gündeme oturdu
Arkadaşının vefat etmesinin ardından Twitter hesabını kapatmasıyla ilgili konuşan ünlü model "Kendi aramızda konuştuğumuz bir durumdu. Ben de onu bir işaret olarak aldım ve ne zamandır istediğim bir şeydi." dedi.
Arkadaşının bu durumu dikte ettiğini belirten Soydan "Zaten vefat arkadaşımın da bana neredeyse sanki biliyormuşçasına ısrarla dikte ettiği bir şeydi son bir senedir. 'Didem, dilin çok farklı yansıyor sen çok farklısın ve seni anlamadıkları yeri gördükçe ben rahatsız oluyorum.' derdi. Bunu öyle bir işaret kabul ettim ve veda ettim çok da mutluyum" ifadelerini kullandı.
'Siz oyunculuk yaptınız mı hiç?' sorusuna da yanıt veren ünlü model Didem Soydan, 'Yapmak zorunda kaldım. Hiç istemeden yaptım" diye konuştu.