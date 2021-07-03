Fantezisini ilk kez açıkladı! Cinsel yönelim itirafıyla Didem Soydan şaşırttı: Ailem evlenmeden...

Arkadaşının bu durumu dikte ettiğini belirten Soydan "Zaten vefat arkadaşımın da bana neredeyse sanki biliyormuşçasına ısrarla dikte ettiği bir şeydi son bir senedir. 'Didem, dilin çok farklı yansıyor sen çok farklısın ve seni anlamadıkları yeri gördükçe ben rahatsız oluyorum.' derdi. Bunu öyle bir işaret kabul ettim ve veda ettim çok da mutluyum" ifadelerini kullandı.