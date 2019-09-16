Fanatik Yunan taraftar maçta Türk kadın sporculara tükürüp sahaya yağ fırlattı

Maç başlama saatinde Muratpaşa Belediyespor yöneticileri salonda sadece Yunanistan bayrağının asılı olduğunu fark etti. Türk bayrağının asılması gerektiğini saha gözlemcisine ileten yöneticiler, olumsuz yanıt aldı. Yunan takımı temsilcileri de maçın oynanacağı salona Türk bayrağının asılmasına izin vermedi. Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor yöneticileri, yönetmeliğe göre iki ülke bayrağının asılı olması gerektiğini, bu yapılmayacaksa sadece EHF bayrağının yer alması gerektiğini saha gözlemcisine iletti. Gözlemci de Türk yöneticilere salonda yaşananlar hakkında rapor tutacağını ifade etti. Paşa'nın Melekleri maça, üzerinde ay yıldız bulunan takım formasıyla çıktı.