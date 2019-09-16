Fanatik Yunan taraftar maçta Türk kadın sporculara tükürüp sahaya yağ fırlattı
AVRUPA Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. turda Muratpaşa Belediyespor'un Yunanistan takımı PAOK ile oynadığı iki maçta bayrak krizi yaşandı. Türk bayrağının salona asılmasına izin verilmeyen maçta, fanatik Yunan taraftarları kadın sporculara tükürüp, sahaya yağ fırlattı.
Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'la Selanik'te 13 Eylül'de oynadığı maçta 32-25 yenildi. Paşa'nın Melekleri, dün yine Selanik'te oynanan maçta Yunanistan temsilcisiyle 24-24 berabere kalınca elendi.
Türk bayrağı asılmasına izin verilmedi: Karşılaşmalarda yaşanan bayrak krizi, sahadaki mücadelenin önüne geçti. İlk maç öncesi yapılan teknik toplantıda Yunan takımı temsilcileri taraftarı tahrik etmeme adına yönetmelikteki kural gereği salona iki ülke bayrağının asılmaması kararı aldı.
Maç başlama saatinde Muratpaşa Belediyespor yöneticileri salonda sadece Yunanistan bayrağının asılı olduğunu fark etti. Türk bayrağının asılması gerektiğini saha gözlemcisine ileten yöneticiler, olumsuz yanıt aldı. Yunan takımı temsilcileri de maçın oynanacağı salona Türk bayrağının asılmasına izin vermedi. Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor yöneticileri, yönetmeliğe göre iki ülke bayrağının asılı olması gerektiğini, bu yapılmayacaksa sadece EHF bayrağının yer alması gerektiğini saha gözlemcisine iletti. Gözlemci de Türk yöneticilere salonda yaşananlar hakkında rapor tutacağını ifade etti. Paşa'nın Melekleri maça, üzerinde ay yıldız bulunan takım formasıyla çıktı.
Tükürük sahaya yağ fırlattılar: Gergin ortamda geçen maçta PAOK taraftarı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı sporcularına tükürüp, sporcuların kayıp düşmesi için sahaya kaygan madde fırlattı. İki takım arasında 13 Eylül'de oynanan ilk maçın ardından dün oynanan rövanş maçında da salona Türk bayrağı asılmasına izin verilmedi. Muratpaşa Belediyespor yöneticileri bunun üzerine ilgililere itirazlarını ileterek sahada yerini aldı. Polisin ilk maça göre daha yoğun önlem aldığı rövanş maçında, Paşa'nın Melekleri rakibiyle berabere kalarak, şampiyonadan elend