Falcao: Hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor

Falcao: Hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor

Galatasaray'ın transferi için büyük çaba sarf ettiği yıldız oyuncu Falcoo, geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Falcao, "Sadece kendimi düşünemem, hayatımdaki 4 kadını düşünmem gerekiyor." dedi.

Falcao: Hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor - Sayfa 1

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan ve Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, Kolombiya basınının sorularını yanıtladı ve geleceği ile ilgili de konuştu.

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Falcao: Hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor - Sayfa 2

Kolombiya'ya geri dönüp dönmeyeceği sorulan Kolombiyalı oyuncu, ailesini düşünmesi gerektiğini kaydederken, "Ben her zaman bir Millonarios taraftarıyım, Arjantin'den ayrılmadan önce de Millonarios'a transfer olmaya yakındım.

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Falcao: Hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor - Sayfa 3

Ancak karar sadece benim hayatımla ilgili değil. Sadece Falcao olarak kendimi düşünemem, aynı zamanda hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Falcao: Hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor - Sayfa 4

3 kız babası olan Radamel Falcao, Ocak 2019'da babasını kaybetmişti.

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