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Falcao, Güney Amerika'da oynamak istiyor

Galatasaraylı Radamel Falcao, kariyerine Türkiye'de devam etmek istemiyor. Kolombiyalı yıldız, Güney Amerika'da oynamak istiyor.

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Galatasaray'a geldiği günden bu yana yaşadığı saktlıklardan dolayı isteneni veremeyen ve artık taraftarın da sevgisini kaybeden Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun geleceğiyle ilgili Arjantin basınından çarpıcı bir iddia geldi. Arjantin basınında TNT Sports'un haberine göre, Radamel Falcao kariyerine Türkiye'de devam etmek istemiyor.

Güney Amerika'ya dönmek istiyor
Tecrübeli futbolcunun Güney Amerika'ya geri dönmek istediği iddia edildi. River Plate iddiaları Arjantin basınında yer alırken, önceki gün Kolombiya kulübü Millonarios'un sahibi Falcao'yu transfer etmek istediklerini açıklamıştı.

''Millonarios'a getirme ihtimalini hayal ediyorum''
Kolombiya basınından Caracol Radio'ya açıklamalarda bulunan Gustavo Serpa, "Falcao'yu her gün Millonarios'a getirme ihtimalini hayal ediyorum. Onunla bir defa görüştüm ve transfer sadece onun isteğine bağlı" dedi.

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