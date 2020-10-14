Falcao 90.dakikada Kolombiya'yı ipten aldı

Güney Amerika 2022 Dünya Kupası elemeli grubu mücadelesinde Kolombiya ile Şişili karşı karşıya gelirken Falcao, 90. dakikada sahneye çıkarak takımına hayat verdi.

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2022 Dünya Kupası elemelerinde bu sabah oynanan karşılaşmada Falcao'nun formasını giydiği Kolombiya, Şili'ye konuk oldu. 03.30 da başlayan Şili ve Kolombiya'nın karşı karşıya geldiği Güney Amerika 2022 Dünya Kupası elemeli grubu mücadelesinde Galatasaraylı Falcao maça damga vurdu.

7. Dakikada Jefferson Lerma'nın attığı golle 1-0 öne geçen Kolombiya, ilk yarının son anlarına kadar maçı önde götürse de Şili'nin yıldızı Alexis Sanchez önce 38. dakikada penaltıdan ardından da 41. dakikada sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

Maçın 72. dakikasında ise Galatasaraylı Falcao oyuna dahil oldu. Sahaya girdikten sonra oyunun seyrini değiştiren Falcao, 90. dakikada sahneye çıkarak attığı golle takımı Kolombiya'ya 1 puanı armağan etti.