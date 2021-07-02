Faizsiz konut satan 21 şirket BDDK tarafından kapatıldı! Hangi şirketler tasfiye edildi?

Tartışmalar sürerken BDDK'dan son dakika kararı geldi. BDDK'ın son dakika kararına göre, 21 faizsiz konut şirketinin tasfiyesine karar verdi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) son dönemde pıtrak gibi artan ve dolandırıcılık/batık uyarıları yapılan faizsiz konut satan şirketlere neşteri vurdu. BDDK, tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu (Kanun) hükümlerine intibak etmek üzere Kuruma başvuruda bulunan listedeki şirketler tarafından tevdi edilen bilgi ve belgeler, söz konusu şirketlere ilişkin Kurum denetim personeli tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporlarda yer alan tespitler ile ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda intibak planı yeterli görülmeyen ekli listedeki şirketlerin Kanunun Geçici 7'nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine, karar verildi.

Hangi şirketler tasfiye edildi?

BDDK'nın tasfiyesine karar verdiği 21 şirket arasında İktisatevim, Vizyonevim, Doğruevim, Finansevim, Birikimevim, Finalevim, Yaşamevim, İhtiyaçevim, Varlıkevim, İhtiyaçevim, İkizlerevim, Destekevim, Gerçekevim, Önceevim, Morevim, Hedefevim de var...

İşte tasfiye edilen şirketlerin tam listesi;