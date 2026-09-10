Faizler yüzde 37 civarındaydı Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı bugün saat 14.00'da açıklanıyor. Tüm piyasaların beklediği faiz kararına ilişkin beklentiler yüzde 37 civarında sabit tutulması yönünde.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'te Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Merkez Bankası, temmuz ayındaki toplantısında faizi yüzde 37'de sabit tutmuştu.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
AA Finans'ın, TCMB'nin 10 Eylül Perşembe günü (bugün) yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağını, biri 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin etmişti. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde olmuştu.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplanmıştı.