Faizler yüzde 0.37’ye düştü! İşte şartlar ve ödeme seçenekleri
225 bin lira limite kadar kredi kullanacaklara uygun faizle kredi verilmeye devam ediyor. Peki nasıl alınabiliyor? İşte şartlar ve ödeme seçenekleri...
Hürriyet'teki habere göre Halkbank kredi faizlerini düşük seviyelerde tutarak esnafın yanında olmaya devam ediyor. Esnaflara özel olarak verilen krediler ile esnaflar yatırımlarını artırarak daha güçlü konuma ulaşıyor.
Esnaflara kredi imkanı
Halkbank’ın esnaf ve sanatkarlara özel olarak verdiği krediler kapsamında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Banka 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredileri esnaflara sunuyor.
Şartlar
Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler krediyi kullanabiliyor.
Düşük faiz oranı
Esnaflara özel olarak verilen kredi kapsamında yıllık faiz sadece yüzde 4.5 oluyor. Aylık faiz ise yüzde 0.37 seviyesinde bulunuyor. Toplamda 60 aya kadar vadeye bölünebiliyor.