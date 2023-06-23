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Faiz kararı sonrası altın jet hızıyla yükseliyor! Gram altın 1500 lirayı aştı bu fiyattan alınır mı?

Faiz kararı sonrası altın jet hızıyla yükseliyor! Gram altın 1500 lirayı aştı bu fiyattan alınır mı?

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar/TL kurunun 25 liranın üzerine çıkmasıyla gram altın fiyatına yetişilemiyor. Haftanın son işlem gününde rakamları gören gözlerine inanamıyor. İşte altın piyasasında son durum...

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Gram altın dün güne düşüşle başladı ve 1460 liradan alıcı buldu. Öğle saatlerinde Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası resmen coştu. Önce 1490 seviyesini gördü ardından tarihi rekor kırdı ve 1500 lira seviyesini aştı.

23 Haziran 2023 altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL yatırımcılar araştırmalarını sürdürüyor. 

23 Haziran altın fiyatları

Gram altın:1.550,57-1.550,88

Çeyrek altın: 2.429,00-2.552,00

Cumhuriyet altını 9.674,00-10.160,00

Yarım altın 4.844,00-5.104,00

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) dün standart altının kilogramı 1 milyon 495 bin liraya yükseldi.

İslam Memiş:Bu fiyatlardan almayın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yükselen altın fiyatları için şunları söyledi:

"1.481’den 1.443’e gerileyen altın 18,50’den 17,35’e gerileyen gümüş karşısında herkes mutlu ve kâr da idi. Alan ciddi kâr etti. Faiz kararı sonrası rüzgar tersine döndü. Peki ikinci bir fırsat vermeyecek mi? Verecek. Bu fiyatlardan alalım mı? Kesinlikle hayır."

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