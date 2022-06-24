Faik Öztürk'ten yakın arkadaşı için bomba açıklama! "Seda Sayan'ın mutlu bir lunaparkı var.."
22 yıldır birliktelikleriyle tanınan efsane çiftlerden olan Safiye Soyman ile Faik Öztürk geçtiğimiz günlerde bir lansmana katıldı. Lansman çıkışı objektiflere takılan ünlü çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muhabirlerin " Siz 22 yıldır birliktesiniz. yakın dostunuz Seda Sayan ise 7 kez nikah masasına oturdu" demesi üzerine Faik Öztürk'ten bomba cevap gecikmedi.
Senelerdir yaşadıkları aşklarıyla efsane çiftlerden olan Safiye Soyman ile Faik Öztürk geçtiğimiz günlerde bir lansmana katıldı. Ünlü çift lansman çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seda Sayan'ın yakın dostları olarak tanınan, Çağlar Ökten ile gerçekleşen nikahın şahitleri olan ünlü çift muhabirlerin " Siz 22 yıldır birliktesiniz. yakın dostunuz Seda Sayan ise 7 kez nikah masasına oturdu" demesi üzerine Faik Öztürk " Seda Sayan'ın mutlu bir lunaparkı var. Orada kimle oynamak istiyorsa onları alıyor.." dedi
Şaşırtan açıklama
Safiye Soyman ile eşi Faik Öztürk önceki gün bir lansmana katıldı. Muhabirler "Siz 22 yıldır birliktesiniz. Yakın dostunuz Seda Sayan ise 7 kez nikah masasına oturdu" deyince Faik Öztürk'ten şaşırtan bir açıklama geldi.
Davet katıldı
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, geçtiğimiz akşam bir davete katıldı. Seda Sayan’ın yakın arkadaşı olan Safiye Soyman ile Faik Öztürk’e, “Siz 22 yıldır berabersiniz, Seda Hanım ise 7’nci kez nikâh masasına oturdu. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz?” diye soruldu.
"Sayan'ın mutlu bir lunaparkı var.."
Öztürk "Seda bizim canımız. Kendisi mert biridir. Seda Sayan’ın mutlu bir lunaparkı var. Orada kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor." dedi.