Faik Öztürk'ten yakın arkadaşı için bomba açıklama! "Seda Sayan'ın mutlu bir lunaparkı var.."

Senelerdir yaşadıkları aşklarıyla efsane çiftlerden olan Safiye Soyman ile Faik Öztürk geçtiğimiz günlerde bir lansmana katıldı. Ünlü çift lansman çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seda Sayan'ın yakın dostları olarak tanınan, Çağlar Ökten ile gerçekleşen nikahın şahitleri olan ünlü çift muhabirlerin " Siz 22 yıldır birliktesiniz. yakın dostunuz Seda Sayan ise 7 kez nikah masasına oturdu" demesi üzerine Faik Öztürk " Seda Sayan'ın mutlu bir lunaparkı var. Orada kimle oynamak istiyorsa onları alıyor.." dedi