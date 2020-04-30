Faik Öztürk'ten olay Safiye Soyman itirafı! Yaşlandığında altını temizlerim
Sempatik hal ve hareketleriyle herkesin gönlünde taht kuran Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, "Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim" dedi.
Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, salgın sonrası günlerini beraber evlerinde geçirirken, süreci verimli geçirmeye çalışıyorlar. Öztürk, Instagram hesabından yapılan canlı yayına katıldı. Yeni imajı ve samimi sohbetiyle herkesi gülümseten Faik Öztürk, Safiye Soyman'a olan vefasıyla yine gönülleri fethetti.
"38 yıl sonra saçlarımı kestirdim": BiMagazin'in canlı yayınına konuk olan Öztürk, karantinadan memnun olduğunu belirterek "20 yıldır bizim evde Safiye diye biri yaşıyormuş ben farkında değilmişim. Ben hanım köylüyüm, bizim evde Safiye'nin borusu öter. Edebiyat hocası gibi her şeyime karışıyor. Hatta Safiye ile iddiaya girdik kaybedince 38 yıl sonra saçlarımı tamamen kestirdim" dedi.
"Gaza geldim Rap yaptım": Kısa süre önce bir rap şarkısı yapan Faik Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: "Neden yaptığımı ben de bilmiyorum. Evde Safiye'ye ayak uydurmak için yaptım, sonrasında gaza getirdiler.
5 tane rap sanatçı var, bunlar iyi iş yapıyor sen de yaparsın dediler. Ben de oturdum rap şarkı yazdım. Çok ses getirdi, çok istek oldu ama o sözleri hatırlayıp bir daha asla söyleyemem. Zaten klibide bahçıvan çekti."