Oyuncu Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit son zamanlarda servetiyle gündeme geliyor. Dizi, film ve markalardan kazandıkları ücretlerle sık sık konuşulan ünlü çiftten Fahriye Evcen, bu sefer de dünyaca ünlü bir markayla yeni bir reklam anlaşması yaptı. Evcen'in aldığı ücret resmen servet...

Fahriye Evcen'in yeni reklam anlaşmasından aldığı ücreti duyanların dudağı uçukladı! Resmen servet... - Resim: 1

Oyuncu Fahriye Evcen ve kendisi gibi oyuncu eşi Burak Özçivit, son zamanlarda kazandıkları paralarla ve mal varlıklarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyorlar. Anlaşmalardan aldıklar paralarla tüm dikkatleri üzerine çeken çiftten Fahriye Evcen bu sefer de kendinden söz ettirmeyi başardı. Evcen'in imzaladığı yeni reklam anlaşasından aldığı ücret hayret dedirtti. Bakın o miktarı duyunca dudaklarınız uçuklayacak mı...

Fahriye Evcen'in yeni reklam anlaşmasından aldığı ücreti duyanların dudağı uçukladı! Resmen servet... - Resim: 2

Türkiye'nin dünyaca ünlü oyuncularından Burak Özçivit ile evli olan iki çocuk annesi Fahriye Evcen, markaları peşinden koşturmaya devam ediyor.

Fahriye Evcen'in yeni reklam anlaşmasından aldığı ücreti duyanların dudağı uçukladı! Resmen servet... - Resim: 3

MÜCEVHER VE SAAT TANITACAK

Evcen, İsviçre’nin lüks saat ve mücevher markasının davetlisi olarak Abu Dabi’ye gitti.

Fahriye Evcen'in yeni reklam anlaşmasından aldığı ücreti duyanların dudağı uçukladı! Resmen servet... - Resim: 4

28 MİLYON TL

Evcen, etkinlikte farklı ülkelerden gelen seçkin davetlilerle bir araya geldi. 

