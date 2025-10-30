Fahriye Evcen'in yeni reklam anlaşmasından aldığı ücreti duyanların dudağı uçukladı! Resmen servet...

Oyuncu Fahriye Evcen ve kendisi gibi oyuncu eşi Burak Özçivit, son zamanlarda kazandıkları paralarla ve mal varlıklarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyorlar. Anlaşmalardan aldıklar paralarla tüm dikkatleri üzerine çeken çiftten Fahriye Evcen bu sefer de kendinden söz ettirmeyi başardı. Evcen'in imzaladığı yeni reklam anlaşasından aldığı ücret hayret dedirtti. Bakın o miktarı duyunca dudaklarınız uçuklayacak mı...