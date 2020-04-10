Fahriye Evcen'in yeni karantina paylaşımı olay oldu iki yerden birden paylaştı
Geçtiğimiz gün parmak dansı ile ilgiyi üzerine çeken Fahriye Evcen, yeni karantina paylaşımını Instagram'dan iki yerden birden yaptı. Hayranları heyecanla yorumları yaptı.
Koronavirüs salgını Türkiye'de hala hızla yayılmaya devam ederken evlerde karantina hala devam ediyor. Bu durumda ünlü isimler de eskiye göre sosyal medya hesaplarına ağırlık vermeye başladı. Fahriye Evcen de bu ünlü isimlerden biri oldu.
117
Geçtiğimiz günlerde parmak dansı yaparak herkesin beğenisini toplayan Fahriye Evcen, bu kez Instagram'a yeni bir karantina pozu koydu. Evcen, fotoğrafını ilk olarak Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı ardından da gönderi olarak yükledi.
217
Fahriye Evcen, bu yeni fotoğrafına ''Kahve modu'' notunu düştü. Birçok takipçisi fotoğrafı neden iki kere paylaştığını merak etti.
317
Evcen'in takipçileri bu soruya cevap alamasalar da fotoğrafı beğenmeden geçmedi. Evcen'in güzelliğini de birçok yorum yapıldı.
417