Fahriye Evcen'in yeni imajına yorum yağdı!

Evcen, fotoğraflarını “Hometown” notuyla paylaşınca kısa sürede beğeni ve yorum yağmuru başladı. Paylaşımlarda en çok konuşulan detay ise hiç kuşkusuz saçları oldu. Uzun yıllardır koyu renk ve uzun saçlarıyla görmeye alıştığımız Fahriye Evcen’in bu kez perçem kestirdiği görüldü.