Fahriye Evcen'in yeni imajına yorum yağdı!
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, bu aralar projelerden çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Sık sık yaptığı seyahatlerle dikkat çeken ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir detayla konuşuluyor: yeni imajı!
Instagram’ı oldukça aktif kullanan Evcen, son paylaşımlarında tarzındaki değişimi de gözler önüne serdi. Takipçileri ise bu yeni görünümü kısa sürede fark etti. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in hikâyesi, 2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde başlamıştı. İkilinin ilişkisi 2017’de evlilikle taçlandı.
Ünlü çift, 2019’da ilk çocukları Karan’ı, Ocak 2023’te ise ikinci oğulları Kerem’i kucaklarına aldı.
Son dönemde zaman zaman çıkan ayrılık iddiaları da sosyal medyada konuşulmuştu. Ancak Evcen’in hesabında yeniden “Özçivit” soyadını kullanması ve çiftin birlikte poz vermesi, söylentileri kısa sürede gölgede bırakmıştı. Şimdilerde herhangi bir dizide ya da filmde yer almayan Fahriye Evcen, paylaşımlarıyla takipçileriyle bağını koparmıyor. Instagram’da 13 milyonu aşkın takipçisi bulunan ünlü oyuncunun son karelerinin Paris’ten geldiği ortaya çıktı.
Evcen, fotoğraflarını “Hometown” notuyla paylaşınca kısa sürede beğeni ve yorum yağmuru başladı. Paylaşımlarda en çok konuşulan detay ise hiç kuşkusuz saçları oldu. Uzun yıllardır koyu renk ve uzun saçlarıyla görmeye alıştığımız Fahriye Evcen’in bu kez perçem kestirdiği görüldü.