Fahriye Evcen'in kız kardeşini görenler güzelliğiyle büyülendi! Fahriye'den çok daha beğenildi
5 yıllık evli olduğu kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit'le ikinci çocuklarını bekleyen 2,5 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in kız kardeşi güzelliğiyle gündem oldu.
Çalıkuşu dizisinin setinde tanıştığı Burak Özçivit'le 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen 2019 yılında oğlu Karan'ı kucağına almıştı.
Alparslan Selçuklu dizisine sezon finaliyle veda eden 36 yaşındaki güzel oyuncu geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olacağını ve 2,5 aylık hamile olduğunu eşiyle birlikte duyurmuştu.
Sosyal medyaya attığı fotoğraflarla herkesi büyüleyen ünlü oyuncunun gözlerden uzak olan ailesi son zamanlarda merak konusu haline geldi.
3 kız kardeşinin olduğu bilinen Evcen, annesinin gençlik fotoğrafını paylaşması ile benzerlikleri oldukça konuşulmuştu.