Fahriye Evcen'in kış tatili: Beyazlar içinde herkesi büyüledi!

Evliliğiyle de magazin gündeminde olan Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile 2013’te 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017’de evlilikle taçlandırmıştı. Çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, 2023’te ise Kerem adını verdikleri ikinci oğullarını dünyaya getirmişti. Sosyal medya hesabında 13,7 milyon takipçisi bulunan Evcen, son paylaşımlarında takipçilerine beyazlar içindeki şıklığıyla göz alıcı anlar sundu.