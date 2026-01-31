Fahriye Evcen'in kış tatili: Beyazlar içinde herkesi büyüledi!
Başarılı oyuncu Fahriye Evcen, son dönemde projelerden uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman gündemde kalmayı başarıyor. Sıklıkla tatil yaparak yeni yerler keşfeden Evcen, bu kez kış tatilinden paylaştığı beyazlar içindeki fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti.
Başarılı oyuncu Fahriye Evcen, son dönemde projelerden uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman gündemde kalmayı başarıyor.
Evliliğiyle de magazin gündeminde olan Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile 2013’te 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017’de evlilikle taçlandırmıştı. Çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, 2023’te ise Kerem adını verdikleri ikinci oğullarını dünyaya getirmişti. Sosyal medya hesabında 13,7 milyon takipçisi bulunan Evcen, son paylaşımlarında takipçilerine beyazlar içindeki şıklığıyla göz alıcı anlar sundu.
Özçivit ailesinin mutluluğu, ayrılık iddiaları üzerine sosyal medyada yaptığı dikkat çekici hamleyle yeniden gündeme gelmişti.
Güzel oyuncunun 'Özçivit' soyadını yeniden yazması, ayrılık söylentilerinin ardından dikkatlerden kaçmamıştı. Ancak çift, kısa süre sonra birlikte poz vererek söylentilere son noktayı koymuştu.