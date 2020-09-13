Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyan kulaklarına inanamadı

Magazin dünyasının yıldız çifti Fahriye Evcen ve Burak Özçivit gündemden düşmüyor. Son günlerde sürekli olarak Burak Özçivit'le yaşadığı kavga nedeniyle magazin gündeminde konuşulan Fahriye Evcen, bu kez pahalı çantasıyla gündem oldu.