Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyan kulaklarına inanamadı
Eşi Burak Özçivit ile kavga ettikleri söylenen Fahriye Evcen bu kez çantasıyla olay oldu. 34 yaşındaki Fahriye Evcen'in çantası bakın kaç lira...
Magazin dünyasının yıldız çifti Fahriye Evcen ve Burak Özçivit gündemden düşmüyor. Son günlerde sürekli olarak Burak Özçivit'le yaşadığı kavga nedeniyle magazin gündeminde konuşulan Fahriye Evcen, bu kez pahalı çantasıyla gündem oldu.
110
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen'le Boğaz turuna çıktı.
210
Rumelihisarı'nda bulunan bir mekanda yemek yiyen ikili, hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
310
Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda oyuncu Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı kısa sürede gündem oldu.
410