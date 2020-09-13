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Fahriye Evcen'in çantası olay oldu! Fiyatını duyan kulaklarına inanamadı

34 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen'in sosyal medyaya düşen fotoğrafındaki çantası kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son günlerde sürekli olarak Burak Özçivit'le yaşadığı kavga nedeniyle magazin gündeminde konuşulan Fahriye Evcen, çantasıyla dikkatleri üzerine çekti. 

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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen'le Boğaz turuna çıktı. 

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Rumelihisarı'nda bulunan bir mekanda yemek yiyen ikili, hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda oyuncu Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı kısa sürede gündem oldu.

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