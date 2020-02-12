Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti! Kanser tedavisi görüyordu
Fahriye Evcen, bugün gelen bir vefat haberiyle sarsıldı. Güzel oyuncunun babası Ramazan Evcen, hastanede yaşamını yitirdi. Evcen'in babası kanser tedavisi görüyordu.
Geçtiğimiz sene Burak Özçivit ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Fahriye Evcen bugün gelen üzücü haberle yıkıldı. Hastanede bir süredir tedavi gören babası Ramazan Evcen hayata gözlerini yumdu.
Fahriye Evcen'in bir akrabası, iki yıl önce kanser hastalığına yakalanan ve bir süredir tedavisine hastanede devam edilen Ramazan Evcen hayatını kaybettiğini duyurdu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in hayranlarının çok fazla yorum yapması üzerine, akrabaları paylaşımı sildi.
Fahriye Evcen'in babası hakkında silinen paylaşım ise sosyal medyada şu şekilde yer aldı:
''Ramazan amcam artık aramızda olmadığına inanamıyorum.. İnanmak istemiyorum doğrusu.. Ailen ne halde düşünemiyorum onlara Allah sabır versin inşallah. Ayşen ablanın da dediği gibi "Koca Çınar" mekanın cennet olsu. Başımız sağ olsun''
Geçtiğimiz yıl kansere yakalanan Ramazan Evcen midesinin bir kısmı ameliyatla alınmıştı. Ancak tekrar hastalığı nükseden baba Ramazan Evcen, özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.