Fahriye Evcen'in annesini görenler şaşkına döndü! Benzerlikleri yok artık dedirtti
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in annesine olan benzerliği bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.
Fahriye Evcen, 2019 yılının Nisan ayında bebeği Karan'ı kucağına almıştı. Çocuğu olduktan sonra televizyon ekranlarına uzun bir süre ara vermişti.
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Bebeği Karan'ı bakıcılara emanet etmek yerine iki yaşına kadar kendisi büyütmek isteyen Fahriye Evcen, yıl sonuna doğru başlayacak yeni yapımlardan gelen teklifleri değerlendirmeye başlamıştı.
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Yazdan bu yana 10 diziden teklif alan Evcen'e verilen rakamlar bölüm başına 130 bin TL'ye kadar çıkmıştı.
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Oyuncu, oğlu Karan'ı yalnız bırakmamak için haftanın 4 günü, belirli saatler içinde çalışmak isteyen Evcen'in çocuğunu annesinin bakacağı iddiaları sosyal medyada yer almıştı.
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