Fahriye Evcen'e birçok ünlü isimden destek ikiz annesi Pelin Akil bakın neler söyledi

Bazı takipçileri Evcen'in kilolu halini eleştirirken, bazı takipçileri ise Evcen'in son halini beğenmiş. Bir takipçisi "Annelik çok yakışmış kiloları kafana hiç takma." ifadelerini kullanırken, başka bir takipçisi ise, "İlk defa aldığı kiloları veremeyen bir ünlü görüyorum" yorumunu yapmıştı