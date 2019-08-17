Fahriye Evcen'e birçok ünlü isimden destek ikiz annesi Pelin Akil bakın neler söyledi
Yakın zamanda anne olan Fahriye Evcen'in doğum kilolarından kurtulamamış olması birçok kişi tarafından eleştirilince Evcen'e ünlü isimlerden destek geldi. Yeni ikiz annesi olan Pelin Akil, geçtiğimiz hafta doğum yapan şarkıcı Bengü gibi birçok ünlü Evcen'i destekledi.
Nisan ayında anne olan güzel oyuncu Fahriye Evcen'in son hali herkes tarafından merak edilmiş, geçtiğimiz günlerde Evcen önce Bodrum'da ailesi Burak Özçivit ve Karan bebekle havuz başında görüntülenmiş ardından da İstanbul'a dönüş esnasında havalimanında görüntülenmişti.
Yeni İstanbul Havalimanı'nda eşi Burak Özçivit ile görüntülenen Fahriye Evcen'in doğum kilolarından kurtulamamış olması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Bazı takipçileri Evcen'in kilolu halini eleştirirken, bazı takipçileri ise Evcen'in son halini beğenmiş. Bir takipçisi "Annelik çok yakışmış kiloları kafana hiç takma." ifadelerini kullanırken, başka bir takipçisi ise, "İlk defa aldığı kiloları veremeyen bir ünlü görüyorum" yorumunu yapmıştı
Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programı 2. Sayfa'nın sunucuları Müge ve Gülşen, sosyal medyada ''Fahriye çok güzelsin'' etiketiyle, güzel oyuncuyu destek vermişlerdi. Bu desteğe ünlü isimler de katıldı.