Fahriye Evcen'den olay şartlar! Ekranlara dönmek için bakın neler istiyor
Fahriye Evcen, uzun süredir uzak kaldığı televizyon ekranlarına dönmek için şartlarını açıkladı, bölüm başı teklif edilen ücret dudak uçuklattı.
Geçtiğimiz gün eşi Burak Özçivit ile boğaz turuna çıktığında elindeki çantasının fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen, 2019 yılının Nisan ayında bebeği Karan'ı kucağına aldı ve televizyon ekranlarına uzun bir süre ara verdi.
Bebeği Karan'ı bakıcılara emanet etmek yerine iki yaşına kadar kendisi büyütmek isteyen Fahriye Evcen, yıl sonuna doğru başlayacak yeni yapımlardan gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
Yazdan bu yana 10 diziden teklif alan Evcen'e verilen rakamlar bölüm başına 130 bin TL'ye kadar çıktı. Oyuncu, oğlu Karan'ı yalnız bırakmamak için haftanın 4 günü, belirli saatler içinde çalışmak istiyor.
Ayrıca Covid-19'a karşı her türlü önlemin alınmasını ve ortamın kalabalık olmamasını da birinci şart olarak öne sürüyor.