Fahriye Evcen'den eşi Burak Özçivit'e romantik doğum günü kutlaması

Burak Özçivit ile beraber çekilmiş fotoğraflarını bir araya getiren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "Kalbim.. Sevgini sevgime katıp beni en kıymetli hissettirdin hep.. Ben de canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim yeni yaşında.. Seni çok seviyorum.. İyi ki bizimsin her şeyim.." notunu yazdı.