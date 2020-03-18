Fahriye Evcen yeni pozlarını Instagram'dan paylaştı gelen yorumlar 'pes’ dedirtti
Yakın zamanda babası Ramazan Evcen'i kaybeden Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni fotoğraflarını paylaştı. Evcen'in paylaşımına birçok olumsuz eleştiri yağdı.
Geçtiğimiz ay babası Ramazan Evcen'i kaybeden Fahriye Evcen, aldığı acı haberle yıkıldı. 12 Şubat'ta kanser hastası olan baba Evcen, hayata gözlerine yumdu. Fahriye Evcen ise yeni yeni kendine gelmeye başladı. Sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar yapan Evcen, yeni fotoğraflar yükledi.
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Ev ve mavi kalp emojisi ile Instagram'a yeni fotoğraflar yükleyen Evcen'in birçok takipçisi, beğeni yağmuruna tutarken bazıları ise olumsuz eleştiriler yaptı.
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Babasını yeni kaybettiğini söyleyerek olumsuz eleştiri yapan sosyal medya kullanıcıları, Fahriye Evcen'in gülerek poz vermesine takıldı.
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Evcen'e "Babanızın vefatından sonra hızlı toparlandınız" gibi yorum yapanlar oldu.
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