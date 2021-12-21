Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın ayıbını Yaprak Dökümü'nün Nehir'i itiraf etti: Meğer ikisi de...
Kanal D'de reyting rekorları kıran 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Nehir Hanım' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Bedia Ener'in Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır itirafları olay oldu.
Başrollerinde Halil Ergün, Bennu Yıldırımlar, Güven Hokna, Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır ve Tolga Karel gibi isimlerin rol aldığı bir döneme damgasını vuran 'Yaprak Dökümü' dizisinde rol alan Bedia Ener, bugün 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu.
Ener, 'Yaprak Dökümü' dizisinde birbirleriyle anlaşamayan iki kız kardeşi oynayan Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır hakkında açıklamalarda bulundu.
"Araları hiçbir zaman iyi olmadı" diyen Ener "Zaten Fahriye daha içe kapalı, daha sessiz sakin bir yapısı olan arkadaşımızdı." dedi.
Ener "O herkes ile hep çok ölçülüydü. Hepimizle konuşur, selamlaşır ama bir süre sonra hep kendi dünyasında olurdu." ifadelerini kullandı.