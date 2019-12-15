Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan'a ünlüler yorum yağdırdı
Bebekleri Karan'ın yüzünü herkesten saklayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti Karan'ın fotoğrafını instagramdan paylaşınca ünlülerden yorum yağdı.
Oyuncu Fahriye Evcen, geride bıraktığımız gün Burak Özçivit ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Karan ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmış ve günün konusu olmuştu.
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Pek çok ünlü isim, Evcen’in Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı yoruma boğarken, Karan bebek hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu.
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Fahriye Evcen’in oğlu Karan ile çektirdiği ve ‘Karan’ım Uzay gemisi kaptanı’ notuyla paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü. İşte ünlü isimlerden gelen o dikkat çekici yorumlar:
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Deniz Seki: Maşallah Allah bağışlasın
Ebru Polat: Anne çok güzel, baba çok yakışıklı… Çocuk mükemmel doğmuş maşallah
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