Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit bakın en çok kime benziyor

Herkes Karan bebeğin kime benzediğini merak ederken Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bebeklerinin hiçbir şekilde görüntülenmemesi için şimdiye kadar birçok önlem almıştı. Evcen, ilk kez 8 aylık oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi, Instagram hesabından beraber fotoğraf paylaştı.