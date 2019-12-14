Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit bakın en çok kime benziyor
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in sır gibi sakladıkları Karan bebek sonunda Instagram sayfasında boy gösterdi, Evcen, bebeğiyle fotoğrafını paylaştı.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Çalıkuşu dizi setinde başlayan aşkı 2017 yılında nikah masasına taşınmış, magazin dünyasının gözde çifti, evlenmişti. Evliliklerini geçtiğimiz Nisan ayında bebekleri Karan'la taçlandıran ünlü çift, Karan bebeği gözlerden uzak tutmak istemişti.
Herkes Karan bebeğin kime benzediğini merak ederken Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bebeklerinin hiçbir şekilde görüntülenmemesi için şimdiye kadar birçok önlem almıştı. Evcen, ilk kez 8 aylık oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi, Instagram hesabından beraber fotoğraf paylaştı.
Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'dan Karan bebekle fotoğrafını ''Karan'ım.. The Spaceship Captain'' notuyla paylaştı.
Evcen'in Karan bebekle fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alırken birçok kişi Karan bebeğin, annesi Fahriye Evcen'in kopyası olduğunu söyledi.