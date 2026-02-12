Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ile servetine servet kattı! Dubai'de büyük yatırım...
Geçtiğimiz gün 35 milyonluk Rolls Royce ile görüntülenen Burak Özçivit yatırımları ile gündemde. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Dubai'den milyon dolarlık bir apartman satın aldı.
Magazin dünyasında sevilen çiftlerden biri de Burak Özçivit ve Fahriye Evcen.
2013 yılında başrolünü paylaştıkları Çalı Kuşu dizisinde aşk yaşamaya başlayan ikili, 2017 yılında da dünyaevine girdi.
İki başarılı oyuncunun Karan ve Kerem adında da iki oğlu var.
Özçivit çifti son dönemlerde yatırımları ile gündeme geliyor. Ultra lüks bir hayat yaşayan ikili bu kez de Dubai’den milyonlarca dolar değerinde olduğu bilinen bir apartman satın aldı.
