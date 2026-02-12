BIST 13.879
DOLAR 43,65
EURO 51,98
ALTIN 7.121,63

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ile servetine servet kattı! Dubai'de büyük yatırım...

|
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ile servetine servet kattı! Dubai'de büyük yatırım...

Geçtiğimiz gün 35 milyonluk Rolls Royce ile görüntülenen Burak Özçivit yatırımları ile gündemde. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Dubai'den milyon dolarlık bir apartman satın aldı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ile servetine servet kattı! Dubai'de büyük yatırım... - Resim: 1

Magazin dünyasında sevilen çiftlerden biri de Burak Özçivit ve Fahriye Evcen.

16
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ile servetine servet kattı! Dubai'de büyük yatırım... - Resim: 2

2013 yılında başrolünü paylaştıkları Çalı Kuşu dizisinde aşk yaşamaya başlayan ikili, 2017 yılında da dünyaevine girdi.

26
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ile servetine servet kattı! Dubai'de büyük yatırım... - Resim: 3

İki başarılı oyuncunun Karan ve Kerem adında da iki oğlu var.

36
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ile servetine servet kattı! Dubai'de büyük yatırım... - Resim: 4

Özçivit çifti son dönemlerde yatırımları ile gündeme geliyor. Ultra lüks bir hayat yaşayan ikili bu kez de Dubai’den milyonlarca dolar değerinde olduğu bilinen bir apartman satın aldı.

46