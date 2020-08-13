Fahriye Evcen vazgeçti hayranları hayal kırıklığına uğradı bakın sebebi ne
Fahriye Evcen'in yeni sezonda yeni bir projeyle ekranlara dönmesi bekleniyordu ki güzel oyuncu, bu kararından vazgeçti.
Oğlu Karan'ı kendisi büyütmek isteyen, bakıcılara teslim etmekten kaçınan Fahriye Evcen, uzun bir süredir televizyon ekranlarından uzak kaldı. Evcen, şimdilerde reklam çekimleri için sete çıksa da herhangi bir uzun soluklu yapımda yer almayacak.
Oğlu Karan'ı bakıcıya emanet etmek istemeyen Fahriye Evcen'in koronavirüs salgının da bu kararında etkili olduğu öğrenildi fakat Evcen, içine çok sinen bir proje olur ve kendi şartları kabul edilirse değerlendirecek.
Evcen, bu sebeplerle dizi veya filmde yen, sezonda da yer almayı düşünmüyor ve kendisine gelen teklifleri geri çeviriyor.
Fahriye Evcen kimdir?:
Fahriye Evcen Özçivit, 4 Haziran 1986 yılında Solingen Almanya’da dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmenidir.