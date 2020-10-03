Fahriye Evcen son paylaşımıyla dalga konusu oldu o hata gözden kaçmadı
Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni yayımladığı pozlarıyla takipçilerinin diline düştü.
Son olarak yeğeninin kendisine olan benzerliğiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni birçok fotoğraf yükledi. Spor giyimi dikkatlerden kaçmayan Evcen'in giyinirken yaptığı bir hata da takipçilerinden uyarı üstüne uyarı almasına neden oldu.
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Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşım beğeni rekoru kıran Evcen, son paylaşımında pozlarından çok unutkanlığıyla konuşuldu.
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Salgın nedeniyle hijyen kurallarına daha fazla dikkat edildiği son günlerde yıkamadan kıyafet giyen Evcen, fiyat etiketini unutunca "Kıyafetin etiketi üstünde kalmış. Covid-19 salgını sürerken kıyafeti yıkamadan mı giydin?" yorumlarına maruz kaldı.
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Güzel oyuncunun fotoğrafları daha 1 saat olmadan yarım milyona yakın beğeni aldı.
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