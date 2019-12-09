Fahriye Evcen şartları kabul edilirse setlere geri dönecek işte Evcen'in kuralları
Hamileliğinin ardından setlere ara veren Fahriye Evcen, şarları kabul edilirse setlere geri dönecek, işte Evcen için uyulması gereken kurallar...
Burak Özçivit'le 2017 yılında hayatını birleştiren Fahriye Evcen, geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına almış ve setlere ara verme kararı almıştı. Oğlunu kendisi büyütmek isteyen Evcen, yalnızca evde çalışabileceği reklam projelerine sıcak bakıyordu ki müjdeli haber sonunda geldi.
Hamile olduğunu öğrenmesinin ardından ekranlarda görünmeyen ve setlere ara veren Fahriye Evcen'in aylar sonra setlere geri dönmek için koyduğu kurallar ortaya çıktı.
Oğlu Karan'ı kendi büyütmek isteyen Fahriye Evcen'in eğer içine sinen bir proje olursa kendi şartlarıyla setlere dönecek.
33 yaşındaki oyuncu, kendisine teklifte bulunan yapımcılara "Hazırlıklar dahil sette toplamda 9 saat kalırım. Haftada da iki gün ve resmi tatillerde izin yaparım" şeklinde kurallar koydu.