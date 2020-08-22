Fahriye Evcen peş peşe paylaşımlarıyla beğenileri kaptı bir saatte yarım milyon

Öte yandan uzun zamandır beraber İstanbul gecelerinde görünmeyen ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki akşam Bebek'te bir otelin restoranında beraber yemek yediler. Yemeğin ardından çıkışta ise basın mensuplarıyla kısa bir sohbet ettiler.