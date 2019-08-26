Fahriye Evcen paylaştı bornozlu fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu

Nisan ayında bebeği Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden Evcen'in son hali herkes için merak konusu olmuşken tatil için gittikleri Bodrum'da ve ardından İstanbul'a dönüşte görüntülenmişti. Evcen'in doğum kilolarını verememiş olması birçok kişinin dikkatini çekmişti.