Fahriye Evcen paylaştı bornozlu fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu
Doğum kiloları nedeniyle oldukça eleştirilen Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşıma beğeni yağdı. Bornozlu fotoğrafına 'öpücük' notu düşen Evcen'e birçok ünlü isim de yorum yaptı.
Nisan ayında bebeği Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden Evcen'in son hali herkes için merak konusu olmuşken tatil için gittikleri Bodrum'da ve ardından İstanbul'a dönüşte görüntülenmişti. Evcen'in doğum kilolarını verememiş olması birçok kişinin dikkatini çekmişti.
Bodrum'da havuz başında görüntülenen ünlü çift, ardından Yeni İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmiş Fahriye Evcen'in doğum kilolarını verememiş olması ise olay olmuştu. Evcen, kiloları nedeniyle eleştirilince ise birçok ünlü isimden destek gelmişti.
Fahriye Evcen ise doğum kiloları ile mutlu olduğunu belirtmek istercesine sosyal medya hesabı Instagram'dan ard arda paylaşımlara devam ederek herkesin beğenisini toplamaya devam ediyor.
Evcen'in Instagram'dan paylaştığı bornozlu ve 'öpücük' notlu son fotoğrafı da binlerce kişi tarafından beğenilirken ünlü isimler de övgü dolu yorumlar yaptı.