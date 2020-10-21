Fahriye Evcen oğlu Karan'la görüntülendi işte Karan Özçivit'in son hali

Son zamanlarda oğlu Karan'ı kendi büyütmeyi tercih ettiği için ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, basın muhabirleriyle kısa bir sohbet etti. Evcen, önceki akşam oğlu Karan Özçivit ile birlikte Etiler'deki bir kafeden çıkarken görüntülendi.