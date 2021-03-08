Fahriye Evcen oğlu Karan ile beraber paylaştı beğeniler yağmur gibi yağdı
Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'dan oğlu Karan ile ev hallerini paylaştı, herkes çok beğendi.
2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile hayatını birleştiren Fahriye Evcen, 2019 yılında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Oğlu Karan'ı ilk kez kucağına alan Evcen, o zamandan bu zamana kadar da oğlunu hiç yalnız bırakmadı. Karan büyüdükçe de sosyal medyada paylaşmaya başladı.
Fahriye Evcen artık oğlu ile paylaşımlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Gönderilerine bir yenisini daha ekleyen 34 yaşındaki Fahriye Evcen, bu kez Karan'ın resim yaparken eğlendiği anları Instagram'dan yayınladı.
Ünlü oyuncunun, "Küçük ressamım işbaşında" notunu düştüğü gönderi 978 binden fazla beğeni ve yorum aldı. Karan'ın keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.
Fahriye Evcen, 4 gün önce Karan ile birlikte Levent'te görüntülenmişti. Zamanının büyük bölümünü oğlu ile birlikte geçirdiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Karan büyürken neler hissettiriyor?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
''Karan, neredeyse iki yaşına geldi. Gün geçtikçe ucu bucağı olmayan şeyler hissettiriyor. 20 yaşına gelse de katlanarak artan bir heyecan. Çok güzel şeyler hissettiriyor.''