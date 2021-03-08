Fahriye Evcen oğlu Karan ile beraber paylaştı beğeniler yağmur gibi yağdı

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile hayatını birleştiren Fahriye Evcen, 2019 yılında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Oğlu Karan'ı ilk kez kucağına alan Evcen, o zamandan bu zamana kadar da oğlunu hiç yalnız bırakmadı. Karan büyüdükçe de sosyal medyada paylaşmaya başladı.