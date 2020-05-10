Fahriye Evcen oğlu Karan ile Anneler Günü pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü
Eşi Burak Özçivit ve 1 yaşındaki oğlu Karan ile karantinada ola güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.
2017 senesinde hayatını birleştirdiği oyuncu Burak Özçivit ile mult bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, oğlu Karan ile annelik deneyimini yaşıyor. Karan'ın bakımı ile kendisi ilgilenmek istediği için bir süre oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen oğlu ile özel ilgileniyor.
Anneler Günü'nü oğlu Karan'la olan pozuyla kutlayan Evcen'in paylaşımına dakikalar içinde hayranlarından beğeni ve yorum yağdı. Güzel oyuncu Fahriye Evcen 14 Aralık'ta oğlu Karan ile ilk fotoğrafını paylaşmış ve sosyal medyayı sallamıştı.
Evcen'in ve Karan'ın pozları ise 3 milyondan fazla beğeni almıştı. Evcen, takipçilerine büyük sürpriz yaparak Karan'ın ikinci defa paylaştı. Evcen'in Anneler Günü sürprizi hayranlarını ise mest etti.
"Doğum gününde duygusal not": Geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basan Karan için duygusal paylaşım yapan Evcen, " "Karan'ım.. Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku.. Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık.. Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün.. Kutup yıldızım...