Fahriye Evcen kilo eleştirilerine inat paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor
Geçtiğimiz günlerde doğum kiloları nedeniyle çokça konuşulan Fahriye Evcen'den kendisini eleştirenlere inat mutluluk paylaşımları ardı ardına geliyor.
2017 Yılında hayatlarını birleştiren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz Nisan ayında anne-baba olmanın heyecanını yaşayarak oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. Ünlü çift, doğumun ardından sır gibi sakladıkları bebekleri Karan ile geçtiğimiz haftalarda Bodrum'a tatile gitmiş ve magazincilerden kaçamamışlardı.
Bodrum'da havuz başında görüntülenen çiftten Fahriye Evcen'in doğum kilolarından kurtulamamış olması ise herkesin dikkatini çekmiş ve sosyal medyada olay olmuştu. Ünlü çift, Bodrum'da görüntülenmenin ardından İstanbul'a dönerken yeniden havaalanında görüntülenmişti.
Fahriye Evcen'i ilk defa kilolu gören hayranları, sosyal medyada bu konuyu çokça konuşmuş hatta kilolu halini de güzel bulanlar ve yakıştıramayanlar olarak ikiye ayrılmışlardı.
Fahriye Evcen'in bir takipçisi, "Annelik çok yakışmış kiloları kafana hiç takma." ifadelerini kullanırken, başka bir takipçisi ise, "İlk defa aldığı kiloları veremeyen bir ünlü görüyorum" yorumunu yapmıştı.