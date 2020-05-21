Fahriye Evcen kendisini doğaya verdi yeni Instagram pozları büyüledi
Fahriye Evcen, doğayla iç içe yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Evcen'in yeni kombini de takipçisinden tam not aldı.
Oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile beraber gönüllü ev karantinasında olan Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarını peş peşe yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün oğlu Karan ile beraber maviler içinde bir kombin ile takipçilerinin karşısına çıkan Evcen, bu kez haki tonlarında bir kombin tercih etti.
115
Her paylaştığı fotoğrafı rekor beğeniye ulaşan güzel oyuncu, bugün de yeşil tonlarında bir kombin yaparak evinin bahçesinde pozlar verdi.
215
Evcen, fotoğraflarını da 10 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Doğayla ben, benimle doğa" notuyla paylaştı. Evcen'in paylaşımı 2 saat içinde yarım milyonu geçti.
315
Üstelik başarılı ve güzel oyuncunun fotoğraflarına güzelliğine dair birçok yorum yapıldı. Evcen, yine iltifatlara boğuldu.
415