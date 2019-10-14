Fahriye Evcen Karan bebekle Burak Özçivit'i Kuruluş Osman'ın setinde ziyaret etti

Burak Özçivit'i görmek için neredeyse her gün sete gittiği iddia edilen Fahriye Evcen, eşi ve oğlunun çekimler nedeniyle birbirinden uzak kalmaması için böyle bir çözüm bulmuş, Evcen ve Karan bebek, çekim aralarında Özçivit'i yalnız bırakmıyor, beraber vakit geçiriyorlarmış.