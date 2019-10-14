Fahriye Evcen Karan bebekle Burak Özçivit'i Kuruluş Osman'ın setinde ziyaret etti
Fahriye Evcen, oğlu Karan ile beraber eşi Burak Özçivit'i Kuruluş Osman dizisinin setinde ziyaret etti.
Televizyon ekranlarında Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde Diriliş Osman olarak yayınlanacağı söylenen Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı dizinin isminde flaş bir değişiklik olmuş ve Kuruluş Osman olarak geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı yayınlanmıştı.
Yeni dizisi nedeniyle gününün büyük bir çoğunluğunu sette geçiren Burak Özçivit, bebeği Karan ve eşi Fahriye Evcen ile yeterince vakit geçiremeyince çözümü set ziyaretlerinde buldu. Sete yaptığı ziyaretler esnasında çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabına yükleyen Evcen, zayıflığıyla dikkat çekti.
Burak Özçivit'i görmek için neredeyse her gün sete gittiği iddia edilen Fahriye Evcen, eşi ve oğlunun çekimler nedeniyle birbirinden uzak kalmaması için böyle bir çözüm bulmuş, Evcen ve Karan bebek, çekim aralarında Özçivit'i yalnız bırakmıyor, beraber vakit geçiriyorlarmış.
İddialara göre, Fahriye Evcen, eşinin sağlığını da düşünerek, her gün evden sete yemek getiriyormuş.