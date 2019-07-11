Fahriye Evcen Karan bebeği uyuturken video çekti! Sesiyle herkesi büyüledi

Hatta Evcen, doğum sonrası kilolarından kurtulmak için bir spor salonuna gitmek yerine spor salonunu eve getirerek evin bir odasını spor salonu haline getirmiş ve kendisine özel hoca tutmuştu. Bebeği Karan'ın yanından ayrılmamak için tüm imkanlarını kullanan Evcen, bebeğini kendisi büyütüyor.