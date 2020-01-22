Fahriye Evcen ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor bölüm başı bakın ne kadar istiyor
Burak Özçivit ile evliliğinin ardından ekranlara ara veren Fahriye Evcen, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Evcen'in bölüm başı istediği ücret ise dudak uçuklatıyor.
3 yıl önce hayatını kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen, geçtiğimiz sene Nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına aldı. Evliliğinin ardından anne olan Evcen, ekranlardan uzun dönem uzak kaldı. Şimdilerde ise ekranlarının özlenen yüzü geri dönmeye hazırlanıyor.
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Burak Özçivit ile evlenmeden önce ekranlarda yer alan Fahriye Evcen, dizilerden bölüm başına 70 bin TL alıyordu. Evcen, bu ücretine zam yaptı.
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İddialı ve uzun soluklu olacak bir dizide yer almak isteyen Fahriye Evcen, seçici davranıyor. Şimdiye kadar 6 projeyi reddetti.
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Eylülde ekranlara döneceği iddia edilen Evcen'in yeni ücreti ise dudak uçuklatıyor.
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