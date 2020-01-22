Fahriye Evcen ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor bölüm başı bakın ne kadar istiyor

3 yıl önce hayatını kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen, geçtiğimiz sene Nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına aldı. Evliliğinin ardından anne olan Evcen, ekranlardan uzun dönem uzak kaldı. Şimdilerde ise ekranlarının özlenen yüzü geri dönmeye hazırlanıyor.