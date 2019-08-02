Fahriye Evcen Burak Özçivit'ten 'yok artık' dedirten hamle! Karan bebeğe okul bakıyorlar
Geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, bebekleri için okul bakmaya başladılar. Karan bebek ise şu an sadece 4 aylık.
2017 Yılında hayatlarını bileştiren, geçtiğimiz Nisan ayında ise oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, bebekleri Karan için son olarak, anne ve bebek sağlığından organik beslenmeye, spordan kişisel gelişime kadar pek çok alanda donanımlı olmak için uzmanlardan yardım alıyorlardı.
33 yaşında anne olan Fahriye Evcen, çıtayı bir üste daha taşıyarak son hamlesiyle herkesi şaşırttı. Oğlu Karan için şimdiden gelecek planları yapmaya başlayan Evcen, 4 aylık Karan bebek için okul araştırmasına girişti.
Karan için okul araştıran oyuncunun, oğlunun kendisi gibi Alman ekolünde eğitim alması için Beykoz Türk Alman Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan Frobel Anaokulu’nun kapısını çaldığı öğrenildi.
Öte yandan, doğum sonrası fazlalıklarından kurtulmak için pilatese başlayan oyuncu, sadece organik yiyecekler tüketip organik ürünler kullanıyor. Ünlü oyuncu, Prof. Dr. Sinan Canan'ı da sosyal medyada takibe aldı.