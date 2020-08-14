Fahriye Evcen Burak Özçivit'e iltifatlar yağdırdı 'Burak harika bir baba'
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz akşam Bebek'te kameraların objektifine takıldı ve ikili keyifli halleriyle dikkat çekti. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden çiftten Evcen, Özçivit'e iltifatlar yağdırdı.
Uzun zamandır beraber İstanbul gecelerinde görünmeyen ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki akşam Bebek'te bir otelin restoranında beraber yemek yediler, Yemeğin ardından çıkışta ise basın mensuplarıyla kısa bir sohbet ettiler.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Bodrum tatilinden dönen çift, "Çok güzel geçti. Bu ara dinlenme moduna geçtik. Ailecek gayet iyiyiz" dedi.
Aracının plakasının oğulları Karan'ın adının baş harflerinden oluştuğu görülen Özçivit, "Çok yeni sayılmaz. Zaten diğer araçlarımızın plakası da aynı şekilde" açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz aylarda bir yaşına basan Karan bebek ile ilgili konuşan Fahriye Evcen, "Annelik çok güzel bir duygu. Gayet de iyi gidiyor. Tabii ki ilk zamanlar yorucu geçti ama şimdi çok güzel ve alıştık" şeklinde konuştu. Evcen, eşine "Burak harika bir baba" şeklinde iltifatlar yağdırdı.