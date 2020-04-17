Fahriye Evcen Burak Özçivit'e benzerliğiyle olay olan kardeşi Burçun Özçivit'i sildi
Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'e olan benzerliğiyle adından söz ettiren Burçun Özçivit'le arasını fena bozdu. Hatta hem Fahriye Evcen hem de Burçun Özçivit birbirlerini sildiler.
2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz yılın Nisan ayında oğullarını Karan'ı kucaklarına almış hatta Karan bebek, geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basmıştı. Mutlu birliktelikleri ile magazin dünyasının gözde çifti olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, son olarak bambaşka bir olayla gündeme geldiler.
Zaman zaman abisi Burak Özçivit'e benzerliğiyle magazin gündemini meşgul eden Burçun Özçivit ile Fahriye Evcen'in arasının açık olduğu yeniden magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun bir süredir ikilinin yıldızı barışmadı.
Fahriye Evcen'in görümcesi Burçun Özçivit için yeni hamlesi ise aralarına yeni bir buzdan duvar ördü. Çünkü Evcen, görümcesi Özçivit'i bir anda sildi attı.
Evcen, görümce Özçivit'i Instagram'dan silmesiyle Burçun Özçivit de hemen karşı hamle yaptı.