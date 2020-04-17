Fahriye Evcen Burak Özçivit'e benzerliğiyle olay olan kardeşi Burçun Özçivit'i sildi

2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz yılın Nisan ayında oğullarını Karan'ı kucaklarına almış hatta Karan bebek, geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basmıştı. Mutlu birliktelikleri ile magazin dünyasının gözde çifti olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, son olarak bambaşka bir olayla gündeme geldiler.