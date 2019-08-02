Fahriye Evcen Burak Özçivit Karan bebeğe okul bakıyor! Daha sadece 4 aylık

2017 Yılında hayatlarını bileştiren, geçtiğimiz Nisan ayında ise oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, bebekleri Karan için son olarak, anne ve bebek sağlığından organik beslenmeye, spordan kişisel gelişime kadar pek çok alanda donanımlı olmak için uzmanlardan yardım alıyorlardı.