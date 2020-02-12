Fahriye Evcen babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti! Evcen'in acı günü
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen bugün gelen bir vefat haberiyle sarsıldı. Güzel oyuncunun babası Ramazan Evcen bugün hastanede yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz sene Burak Özçivit ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Fahriye Evcen bugün gelen üzücü haberle yıkıldı. Hastanede bir süredir tedavi gören babası Ramazan Evcen hayata gözlerini yumdu.
Fahriye Evcen'in bir akrabası, iki yıl önce kanser hastalığına yakalanan ve bir süredir tedavisine hastanede devam edilen Ramazan Evcen hayatını kaybettiğini duyurdu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in hayranlarının çok fazla yorum yapması üzerine, akrabaları paylaşımı sildi.
Geçtiğimiz yıl kansere yakalanan Ramazan Evcen midesinin bir kısmı ameliyatla alınmıştı. Ancak tekrar hastalığı nükseden Evcen baba Ramazan Evcen, özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.
Fahriye Evcen Kimdir?
Fahriye Evcen Özçivit, 4 Haziran 1986 yılında Solingen Almanya’da dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmenidir.